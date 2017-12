Das sind meine zwölf Lieblings-Motor-Storys 2017

Das Jahr 2017 war in Sachen motorisierte Fortbewegung absolut bewegend, jedenfalls für mich als Krone-Motor-Redakteur. Wir Motor-Journalisten können uns nicht immer aussuchen, was wir fahren - und doch fährt die Freude immer mit. Natürlich gilt in der Regel je sportlicher, desto lustiger, aber auch meine laaange Anreise mit einer 125er-Vespa zum MotoGP möchte ich nicht missen. Genauso wenig wie die Regenfahrt mit der Honda Fireblade in Portimao oder die schnellen Runden im Mercedes-AMG GT-R am Bilster Berg. Hier sind meine völlig subjektiven zwölf Lieblingsstorys des Jahres 2017!