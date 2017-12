Ski-Pisten sind jetzt perfekt

Schneehöhen von 1,50 Meter bringen Peter Grögler von der OÖ-Seilbahnholding zum Schwärmen: "Es ist echt super!"

"Krone": Sie wirken derzeit rundum glücklich.

Peter Grögler: Weil ich in den vergangenen drei Tagen am Feuerkogel, am Krippenstein und in Dachstein-West Skifahren war. Es ist überall super. So gut geht es normalerweise um diese Zeit selten. Alles hat geöffnet, auch die Pisten, wo es nur Naturschnee gibt.



"Krone": Aber im Zentralraum hat es doch geregnet.

Grögler: Schon, aber in den Bergen ist dieser Niederschlag als Neuschnee runtergekommen. Ich kann Ihnen sagen: Ich bin am Dienstag am Feuerkogel bei plus 7 Grad gemütlich in der Sonne gesessen, da war es unten im Tal im Nebel minus 3 Grad kalt.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung