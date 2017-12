"Wir haben noch Glück gehabt"

"Ich dank’ dem Herrgott, dass nicht mehr passiert ist", sagt Elfriede Rauscher aus Neustift im Mühlkreis. In der Nacht zum Dienstag war in einer ihrer Ferienwohnungen aus einer Hackgutheizungsanlage im Erdgeschoß Kohlenmonoxid ausgetreten und - wie berichtet - durch die Decke in das Wohnzimmer der darüberliegenden Urlauberwohnung gelangt.

Siebenjährige hatte Kopfschmerzen

"Das siebenjährige Mädchen ist in der Früh aufgewacht und hat über Kopfschmerzen geklagt. Die Mutter ist am Rückweg vom WC zusammengebrochen. Der Opa hat gleich den Euro-Notruf angerufen. Eine Viertelstunde später sind 50 Leute bei uns gestanden", erzählt Vermieterin Rauscher. Ihr Ehemann Franz ist der langjährige Bürgermeister.

Familie legte sich in Nachbarwohnung nieder

Die fünfköpfige Urlauberfamilie legte sich zunächst in eine Nachbarwohnung. "Sie sind dann zu Fuß zu uns rüber, waren alle ansprechbar, haben aber über Kopfschmerzen gejammert", so Rauscher.



Großeltern und Enkelin dürften wieder fit sein

Die Großeltern und die Enkelin galten am Mittwoch schon wieder als fit, die Eltern sind aber noch in Traunstein (D) in einer Spezialklinik.



Heizung war überprüft worden

"Wir haben vor zwei Wochen eine Verpuffung im Ofen gehabt, da war der Heizungsmonteur da. Und heuer hatten wir auch die große Überprüfung durch den Rauchfangkehrer, die hat 250 Euro gekostet. Wir wissen gar nicht, wie das Gas hinauf gekommen ist", meint Rauscher. Arthur Eisenbeiss von der Linzer Brandverhütung vermutet ein Leck.