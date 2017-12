"Krone" und KultiWirte suchen 77 Wirtshaus-Tester

Frische, regionale Küche, gepaart mit Herzlichkeit und Gastlichkeit: Genau dafür stehen die oberösterreichischen KultiWirte. Die freiwillige Gastro-Vereinigung sucht gemeinsam mit der "Krone" für das kommende Jahr exakt 77 Testesser für den Zeitraum von 16. Jänner bis zum 30. April, die gerne ihre Gaumen verwöhnen lassen...

Freude an oberösterreichischer Küche

Als Genussspecht können sich Männer und Frauen, von jung bis älter, bis 7. Jänner bewerben. Wichtigstes Kriterium ist die Freude an der oberösterreichischen Küche mit all ihren Facetten. Ziel: Die ausgewählten Tester besuchen (nach einer Einschulung) in sieben verschiedenen Regionen die zugeteilten Betriebe, essen und trinken im Restaurant - und bewerten danach unter anderem die Kriterien Essen, Getränke, Regionalität, Service und Mitarbeiter. Für einen ausgefüllten Bewertungsbogen inklusive Erlebnisbericht bekommt jeder Genussspecht 25 Euro rückerstattet. Ganz wichtig ist allerdings auch, dass sich die Wirtshaus-Testesser nicht zur erkennen geben. Am Ende entscheiden die Bewertungen darüber, welcher Betrieb bei einem großen Abschlussfest zum KultiWirt 2018 gewählt wird.

Die Bewerbung als Genussspecht ist bis 7. Jänner hier möglich!

Andi Schwantner, Kronen Zeitung