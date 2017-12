Pkw in Millstatt gestohlen

In der Zeit zwischen 25. und 27. Dezember haben derzeit noch unbekannte Täter einen in der Gemeinde Millstatt abgestellten grünen Subaru XV gestohlen. Der Wagen im Wert von rund 20.000 Euro gehört einen 44-jährigen Mann aus Millstatt und war laut Polizei zum Tatzeitpunkt versperrt in der Gemeinde abgestellt. Hinweise werden von der PI Millstatt unter 059133 - 2228 entgegengenommen.