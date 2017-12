Die sexy Tattoo-Trends für 2018

In der Tattoowelt dreht sich im neuen Jahr fast alles um Farbe. Je bunter, desto besser. Außerdem heißt es: Back to the roots. Die Tätowierungen, für die sich bis vor kurzem noch alle geschämt haben, werden wieder in. Wer sich also Schwerter, Rosen und Herzen mit Schriftzug stechen hat lassen, muss sie nicht mehr unter der Kleidung verstecken, sondern gehört wieder zur Trend-Elite. Auch für die, die nicht sicher sind, ob sie denn nun ein Tattoo möchten oder nicht, heißt es: aufatmen. Denn minimalistische Tats, die nicht allzu auffällig sind, sind ebenso der Hit auf der Haut 2018.

#New School Tattoos

New School Tattoos haben ihren Ursprung in den wilden Siebzigern. Symbole, Comics, Tötenköpfe, fantasievolle Geschöpfe und andere farbenprächtige Dinge sind wieder up-to-date.