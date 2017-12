Das sind die neuen Gourmet-Hotspots der Stadt

#4. Watertuin

"All you can eat, all you can drink, all over the worl" lautet das Motto im neuen Restaurant "Watertuin". Hier zahlt man nicht danach, was man konsumiert, sondern für die Zeit, die man dafür braucht. Das neue Restaurant bietet österreichweit das längste Buffet mit einer Länge von über 100 Metern. Das Buffet beinhaltet unterschiedliche europäische Küchen, die raffinierte japanische Küche, inklusive Tepanyaki und Sushi, die mediterrane Küche, aber auch asiatische Wok-Gerichte und herzhafte amerikanische Speisen. Die Köche sorgen für ein üppiges Buffet und bereiten an den Live-Cooking-Stationen direkt vor den Augen der Gäste viele Gerichte aus internationalen Küchen frisch zu: Meeresfrüchte und T-Bone Steaks vom Grill sind nur einige davon.

Wo: 11., Etrichstraße 23

Web: www.watertuin.at