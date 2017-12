Besitzer von Gaza-Zoo will Löwenbabys verkaufen

Der Besitzer eines Privatzoos im Gazastreifen will drei Löwenbabys verkaufen, weil er kein Geld für Futter habe. Er verlange einen Preis von jeweils 3500 Dollar (knapp 3000 Euro) pro Jungtier, sagte Mohammed Juda der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Er hoffe, damit eine drohende Schließung des Zoos in Rafah im Süden des Palästinensergebiets am Mittelmeer abwenden zu können.