Alkolenker verursacht tödlichen Unfall

Ein alkoholisierter Lenker (35) aus der Steiermark geriet Dienstagabend auf der Innerkremser Landesstraße im Gemeindegebiet von Krems mit seinem Wagen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde dabei mit voller Wucht über einen Schneewall geschleudert, prallte nach 30 Metern in eine Trafostation. Ein 28-jähriger Beifahrer aus Spittal erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Steirer und ein weiterer Beifahrer wurden schwer verletzt. Der total beschädigte Pkw wurde von der Polizei vorläufig sichergestellt.