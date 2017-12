Ein bisschen pink muss sein

Heute tragen ihre Mitarbeiter zum Teil eine ähnliche Farbkombi am Kopf. Auch Kunden wünschen sich die Frisur in Rosa-Tönen, die niemanden mehr aufregt. "Im Prinzip kann man jetzt alles machen", sagt die 48-Jährige, die Mutter eines achtjährigen Sohnes ist. Zum 17-köpfigen Team des Friseursalons gehören sechs Lehrlinge. Die Ausbildung ist ihr enorm wichtig: "Ich will ja gesichert wissen, wer mir die Haare einmal macht." Was eine gute Frisur auszeichnet? "Sie muss so sein, dass sie die Kundin auch daheim schafft."



STECKBRIEF GUDRUN LEITNER

Am liebsten bin ich:

Ich.

Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Meine Handtasche, in der ich immer einen Lippenstift in Pink und ein Familienfoto habe.

Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Der Moment, als ich meinen Sohn zum ersten Mal in meinen Armen hielt, und der Tag der Weltmeiterschafts-Siegerehrung.

Mein Ansporn:

Das Beste kommt noch.

Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Geh’ deinen Weg.

Wovor fürchte ich mich?

Vor Spinnen und Spinnern.

Wen bewundere ich?

Alle, die nach einer Niederlage wieder aufstehen und weitermachen.

Was macht mich wirklich glücklich?

Meine Familie und Schokolade.

Welche Eigenschaften schätze ich an anderen Menschen?

Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Humor.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung