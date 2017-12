Der Winter kehrt (kurzfristig) wieder zurück

Krone: Wie entwickelt sich das Wetter in den kommenden Ferientagen?

Michael Butschek: Es wird insgesamt eher abwechslungsreich. Vorübergehend wird es vor allem in der Nacht zum Donnerstag kälter, in Oberösterreich sind dann auch Niederschläge zu erwarten.

Krone: Das bedeutet also auch einen Zuwachs an Schnee?

Michael Butschek: Besonders im südlichen Bergland und im Mühlviertel kann zwischenzeitlich mit Schneefällen gerechnet werden. Die Skigebiete dürfen sich freuen. Im Flachland können die Niederschläge aber ab und zu natürlich auch in flüssiger Form auftreten. Am kältesten dürfte im Lauf dieser Woche die Nacht von Freitag zum Samstag werden, dafür werden Temperaturen von durchschnittlich minus 5 Grad prognostiziert.

Krone: Schnee und Kälte scheinen aber offenbar nur ein kurzes Zwischenspiel zu geben.

Michael Butschek: Am Wochenende setzt sich dann wieder eine milde Westströmung vom Atlantik her durch. Es wird deutlich milder und föhnig.

Krone: Was ist davon in Hinblick auf Silvester zu erwarten?

Michael Butschek: Am Sonntag sind durchaus Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad denkbar. Die Nacht zum Montag dürfte großteils frostfrei werden. Ob es aber zum Jahreswechsel auch wieder Niederschläge geben wird, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht seriös voraussagen. Sehr wahrscheinlich sind allerdings Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h als Folge des Föhns.

Interview: Jürgen Pachner, Kronen Zeitung