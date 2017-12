Über Sicherheitsapp Geld ins Ausland transferiert

Seit Jahren wird vor Fishing-Mails gewarnt, die nur einen Zweck haben: leichtgläubigen Internetnutzern Zugangsdaten zu Bankkonten oder Kreditkarten herauszulocken. Betrüger haben es dann leicht, Geldbeträge abzubuchen. In vielen Fällen tarnen die Betrüger ihre Fishing-Attacken als Sicherheitsabfragen von Banken. Würde man seine Daten nicht umgehend auf den (gefälschten) Bankseiten eintragen, würde das Konto gesperrt.

Opfer installierte gedankenlos die App

Weil nun immer mehr Menschen mit mobilen Endgeräten unterwegs sind, reagieren auch Betrüger darauf. So bekam nun ein 22-Jähriger aus Schalchen kurz vor Weihnachten ein Phishing-Mail auf sein Handy, in dem er aufgefordert wurde, für sein Online-Banking eine Sicherheitsapp zu installieren. Obwohl Geldinstitute Zugangsdaten nie per Mail abfragen, fiel der junge User darauf rein. Kaum hatte er diese App installiert, wurden auch schon mehrere tausend Euro von seinem eigenen Konto auf ein spanisches überwiesen.

Bank verhinderte gerade noch Schaden

Seine Bank bemerkte das, stornierte die Überweisung, sodass in diesem Fall kein Schaden entstand. Nun ermittelt auch die Polizei.

