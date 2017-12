Audi RS3: Es lebe die Unvernunft! Sie lebe laut!

Aber, hey, in einem serienmäßigen Kompaktwagen in 4,1 Sekunden von Null auf Tempo 100? Der kleine Audi krallt sich mit seinen vier Rädern (quattro ist Serie) ultimativ in den Asphalt und reißt dich nach vorn, während die Nackenhärchen soundbedingt senkrecht abstehen. Danke, Auspuffklappen! Im Komfortmodus öffnen sich die erst bei knapp 4000 Umdrehungen pro Minute, darunter bleibt die Soundkulisse gemäßigt. Trotzdem ist der Fünfzylinder immer präsent. Schub gibt es fast immer, außer ganz unten: Ab 1700/min. liegen 480 Nm an. Geschaltet wird per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Das Maximaltempo liegt bei 250 km/h, lässt sich aber zum Preis von gut 2000 Euro auf 280 km/h steigern.