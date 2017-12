Nachtschwärmer prügelten Lambacher (23) ins Spital

Sie feierten den Heiligen Abend mit zu viel Alkohol! Der Streit zwischen dem Trio (28, 26 und 23 Jahre alt) war in den frühen Morgenstunden des Christtags in einem Lokal in Regau aus dem Ruder gelaufen. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung wurde plötzlich handgreiflich.



Faustschläge und Fußtritte

Der 28-Jährige aus Timelkam und der 26-Jährige aus Vöcklabruck schlugen mit Fäusten auf den 23-Jährigen ein und versetzten ihm auch mehrere Fußtritte. Der Lambacher wurde dabei so schwer verletzt, dass es mit der Rettung ins LKH Vöcklabruck gebracht werden musste. Laut Polizei zeigten die betrunkenen Täter zunächst offenbar keine Reue. Sie waren angeblich nur daran interessiert, wer von ihnen mehr Promille zusammengebracht hatte.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung