Mit Skidoo im Mühlviertel gegen Traktor gekracht

Unachtsamkeit oder Übermut? Ein Mühlviertler krachte mit einem Skidoo gegen einen Traktor. Der 24-Jährige war zunächst mit seinem Pistenmoped auf einer Wiese in Klaffer ein paar Runden gezogen. Doch dann wollte er ausgerechnet an einer unübersichtlichen Stelle die Gemeindestraße Schwarzauweg in seiner Heimatgemeinde überqueren.



Skidoo brannte aus

Zu dem Zeitpunkt kam der Traktor daher, beide Fahrzeuge kollidierten. Während der 56-jährige Lenker der Zugmaschine unverletzt blieb, erlitt der junge Mann schwere Beinverletzungen. Er musste mit dem Rettungshelikopter Christopherus 10 ins UKH Linz geflogen werden. Am Pistenmoped entstand bei dem Unfall Totalschaden, während am Traktor nur geringer Sachschaden entstand. Als Folge des Zusammenpralls fing der Skidoo Feuer und brannte aus. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung