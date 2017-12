Ein Licht, das Hoffnung gibt

Andächtig übertrug der kleine Sebastian die Flamme von der Fackel auf die Laterne des Kindergartens. Damit hatte das Friedenslicht ein weiteres "Zuhause" und es werden noch viele dazu kommen, denn: "Vor den Weihnachtsferien durften die Kinder dann das Licht in Laternen mit zu sich nehmen und so den friedlichen Gedanken an die Familien weiter geben", erklärt Kindergartenleiterin Rita Wulz.

Der Sri Chinmoy Peace Run machte im Kindergarten Walserfeld Station

Licht spielt in diesen Tagen eine große Rolle, ab 1. Jänner wird eine Kerze durch die Pfarren "wandern". Ausgehend von den Stille Nacht-Gemeinden werden 15 Kerzen die Erzdiözese erleuchten, an das Jubiläum des Liedes erinnern, das vor 200 Jahren das erste Mal erklang.

Melanie Hutter, Kronen Zeitung