Weihnachten: Und was essen Sie am Heiligen Abend?

Ob Fondue, Raclette, Fisch oder Selchwürstel mit Sauerkraut und Kren - in Kärntens Haushalten gibt es heute Abend kunterbunte Küche. Die "Krone" hat nachgefragt, was so auf den Weihnachtstisch kommen wird. Obwohl viele auf andere Weihnachtsmenüs umgestiegen sind, dominieren bei uns noch immer "Selcher".