Dritter Schubhäftling nach Ausriss gefasst

Immer wieder ist Schubhäftlingen die Flucht aus dem Anhaltezentrum gelungen - so auch in der Nacht auf 5. Dezember drei jungen Afghanen. Sie bauten eine 100 Kilo-Glasscheibe aus und flüchteten. Doch für einen 20- und einen 25-Jährigen dauerte der Ausriss nur kurz. Safi J. jedoch war jedoch verschwunden. Bis Freitag, da führte die Polizei nämlich eine Suchtmittel-Schwerpunktkontrolle im und rund um den Grazer Stadtpark durch. Da wurde der 20-Jährige erwischt. Weil er sich nicht ausweisen konnte, brachten ihn die Beamten auf die Dienststelle, wo sie seine Identität feststellten. Per "Öffis" sei er nach Graz gekommen. Jetzt wurde er zum Polizeianhaltezentrum Wien Hernalser Gürtel gebracht.