Diebe stahlen die Weihnachtspackerl

Die Bewohner waren außer Haus, als im Laufe der Freitags Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Linzer Spallerhof eindrangen. Die gemeinen Diebe stahlen nicht nur Bargeld, sondern nahmen auch die Weihnachtsgeschenke mit. "Wir wissen noch nicht, was die Täter dabei erbeutet haben, die Geschädigten haben uns noch keine Aufstellung geschickt", berichtet ein Beamter der zuständigen Polizeiinspektion Lenaupark. Nun hofft man auf Zeugen, die am Freitag zwischen 7.10 und 15 Uhr Verdächtige beobachtet haben.

"Weihnachtsdiebe" waren auch in Wels unterwegs: Durch eine des öfteren offen stehende Tür waren Täter in ein Haus eingeschlichen und hatten dann aus dem Kellerabteil eines 39-Jährigen Weihnachtsdekoration im Wert von etwa 3000 Euro erbeutet.

Johann Haginger / Kronen Zeitung