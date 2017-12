Es ist soweit: Skigebiet Spieljoch eröffnet!

Seit 20. März arbeiteten bis zu 500 fleißige Mitarbeiter täglich, nun ist es endlich vollbracht: Das Skigebiet Spieljoch in Fügen im Zillertal ging am Freitag nach einer Generalsanierung offiziell in Betrieb. Liftkaiser Heinz Schultz: "Wir freuen uns, dass es jetzt losgehen kann!"