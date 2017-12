Die nervigsten Vorsätze für das neue Jahr

Wer kennt das nicht. Ende Dezember nimmt man sich die Dinge vor, die man unbedingt ändern oder besser machen möchte. Voller Motivation hält man bis circa 3. Jänner durch und dann wird das Ganze auf das kommende Jahr hinausgeschoben. City4U hat die vier nervigsten Vorsätze, die ihr euch besser gar nicht vornehmen solltet, weil sie so gut wie nicht zu schaffen sind - und dann startet das neue Jahr gleich mit einem Misserfolg. Und das wollen wir wohl kaum.

#Nächstes Jahr mache ich mehr Sport!

Oh come on! Wenn du bis jetzt nicht mehr Sport gemacht hast, liegt es vermutlich daran, dass du nicht gerne Sport machst. Warum also vornehmen? Es wird zu 99,9 Prozent nicht funktionieren.

#Nächstes Jahr esse ich gesünder und/oder weniger!

Gleichzusetzen mit dem Vorsatz ein paar Kilos abzunehmen. Natürlich, gesunde Ernährung ist ein netter, frommer Wunsch, aber mal ehrlich? Wer stellt sich gerne nach der Partynacht in die Küche und brät sich Tofu in so gut wie keinem Öl? Richtig - niemand!

#Nächstes Jahr trinke ich weniger/keinen Alkohol!

Je nachdem wie wild die Silvesterparty war, hat man bei diesem Vorsatz die Chance, dass er eventuell eine ganze, wenn nicht sogar zwei Wochen anhält. Spätestens jedoch bei der Geburtstagsfeier der besten Freundin werfen wir alle guten Vorsätze zum Thema Alkohol über Board.

#Nächstes Jahr werde ich mich wie ein Erwachsener verhalten!

Allein der Vorsatz zeigt, wie unerwachsen man ist.

Unser Tipp: Eine Liste mit den Dingen anlegen, die man nicht ändern möchte. Dann ist das Erfolgserlebnis garantiert!

Dezember 2017

