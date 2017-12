Wiener Rauchfangkehrer fegten 450.000 Schornsteine

#Wichtige Prüfung

Aber nicht nur der Umwelt bringen die Rauchfangkehrer Glück, wie Leitner aus Erfahrung weiß: "Vor vielen Jahren erzählte mir der Sohn eines Hausherrn, dass er eine wichtige Prüfung hätte und sich eine extra Portion Glück von mir dafür erhoffte. Zufällig trafen wir uns wieder und ich fragte ihn, ob meine Glückwünsche und das feste Knopfdrehen geholfen hätte. Er strahlte und meinte ja, er wäre durch. Und im Nachsatz: Gewusst habe ich zwar nichts, aber zum Glück wurde ich beim Schummeln nicht erwischt."

#Besuch im Museum

Die Begegnung mit Rauchfangkehrern bringe Glück, so der Volksglaube. Wer sich eine gehörige Portion davon für das neue Jahr holen will, der sollte am 31. Dezember 2017 das Rauchfangkehrermuseum im 4. Bezirk besuchen. Von 14 bis 17 Uhr trifft man bei Sekt und Schokolade die Rauchfangkehrer persönlich und erfährt so manches über den wichtigen Beruf. Der Eintritt ist frei.

Was: Rauchfangkehrer-Museum

Wann: 31. Dezember 2017, 14 bis 17 Uhr

Wo: 4., Klagbaumgasse 4

Eintritt frei!

Dezember 2017

