Barbara Stöckl: Frohe Weihnachten!

Wenn das Geld nicht fürs Wohnen oder Heizen reicht, wenn Streitigkeiten mit Behörden, Nachbarn oder Firmen unüberwindbar scheinen, wenn persönliche Nöte schlaflose Nächte bescheren und dann noch eine Krankheit, ein Schicksalsschlag, ein Verlust dazukommen - und nichts mehr im Leben ist, wie es zuvor noch war, dann versuchen wir zu helfen. Oft gelingt das mit der Hilfe wichtiger Kooperationspartner und eines engagierten, erfahrenen Teams, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke!

In dieser festlichen Zeit des Jahres geht es doch immer wieder um Geburt - sei es die Geburt neuen Lichtes in den dunkelsten Tagen des Winters, sei es die Geburt Jesu zu Weihnachten oder die Geburt eines neuen Jahres, zu dem wir einander Glück wünschen. Geburt gilt überall in der Welt als ein freudiger Anlass, und sie ist es auch. Aber man darf nie vergessen, was beide - die Mutter und auch das Neugeborene - zunächst durchleiden müssen. Am Ende heißt es dann: "Wir haben’s geschafft!" Und das gilt rückschauend nicht nur auf unsere Geburt, sondern auf jede Lebenslage, die uns in die Enge trieb und uns Angst machte.

"Angst" und "Enge" sind in der deutschen Sprache wohl nicht ganz zufällig verwandte Wörter, wenn wir zurückblicken auf die Engpässe unseres Lebens, dann haben wir es immer wieder erlebt: Wer mitten in der Angst aufs Leben vertraut, den führt das Leben oft zu unerwartetem Neuen! Dieses Vertrauen ins Leben, das wünsche ich Ihnen.

Die Ombudsfrau-Redaktion ist auch zwischen den Feiertagen für Ihre Anliegen da, ab dem 10. Jänner lesen Sie wieder von uns in der Print-Ausgabe Ihrer "Krone".

Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!

Ihre Barbara Stöckl