Christkindlbrief-Aktion: 8997 Wünsche erfüllt

Da werden am Heiligen Abend viele Augen leuchten: Vor etwas mehr als einem Monat haben wir gemeinsam mit der Caritas nach Christkindln gesucht, die kleinen und großen Schützlingen in Caritas-Einrichtungen ihre bescheidenen Weihnachtswünsche erfüllen. Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden 8997 (!) Briefe verschickt. Und dank Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gehen die kleinen Wünsche nun auch in Erfüllung.

Wie jener von Sissi. Sie wohnt im Wiener Haus Franciscus, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, und wünschte sich ein paar neue Musikinstrumente.

Neben Sissi erhalten Kinder und Erwachsene in 200 Einrichtungen österreichweit ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ein herzliches Dankeschön für die großartige Hilfsbereitschaft!