Lebenslange Haft für mutmaßlichen Lucile-Killer

Lebenslange Haft mit anschließender Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher! So lautet wie erwartet das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen den rumänischen Lkw-Fahrer Catalin C. (40) nach dem Mord und der besonders schwerer Vergewaltigung an Joggerin Carolin Gruber (27) in Endingen bei Freiburg. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg fällte damit das höchstmögliche Urteil. Im kommenden Jahr wird sich Catalin C. in Innsbruck auch noch wegen des Mordes an Austauschstudentin Lucile Klobut (20) in Kufstein verantworten müssen.