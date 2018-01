Was die Wiener am Silvesterpfad verlieren

Wer 2018 damit beginnt, seine Geldbörse oder seinen Schlüssel zu verlieren, der startet nicht gerade gut ins neue Jahr. Doch gerade am Silvesterpfad wird viel verloren. "Wienweit ist der Unterschied verschwindend klein, aber in den fünf Fundboxen im 1. Bezirk verzeichnen wir einen Anstieg der darin abgegebenen Gegenstände um etwa zehn Prozent", erklärt Ulrike Volk, Pressesprecherin der MA 48. Vor allem Schals, Handschuhe und Hauben finden den Weg in die Fundbox und von dort schließlich zum Fundbüro, in dem sich auch allerhand kuriose Geschichten abspielen.

#Posaune, die keiner abholt

Allgemein gilt, je wertvoller ein Gegenstand ist, desto eher wird im Fundbüro angerufen und danach gefragt. Dabei kommt es nicht nur auf monetären, sondern natürlich auch auf den immateriellen Wert an. "Es wurde einmal eine Posaune abgegeben, die sogar teuer war, aber nie vom Besitzer abgeholt wurde", sagt Volk im City4U-Talk. Die Mitarbeiter des Fundbüros stehen auch immer in Kontakt zur Polizei, da bei solchen Gegenständen zuerst abgeklärt wird, ob sie nicht gestohlen wurden. Dinge die mehr als zehn Euro wert sind, verbleiben bis zu einem Jahr im Zentralen Fundservice. Schals, Handschuhe und diese Dinge werden etwa drei Monate behalten. "Wenn sie bis dahin nicht abgeholt wurden, werden sie an Einrichtungen wie zum Beispiel die Gruft gespendet oder beim 48er-Tandler wieder verkauft", erläutert Volk.