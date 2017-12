Diebe & Co.: Die Gefahren am Silvesterpfad

Silvester steht vor der Türe und ganz Wien ist in Feierlaune. Tausende Menschen wollen zum Jahreswechsel Feuerwerke beobachten, anstoßen und gemeinsam in den ersten Jänner 2018 starten. Die Innenstadt ist voll mit Menschen, die alle gut drauf sind, doch auch Gefahren verbergen sich hier. City4U hat für euch die Gefahren am Silvesterpfad aufgelistet: