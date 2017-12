Bankomat-Bande scheiterte

Bei einer Serie von Ban-komat-Sprengungen verwendete eine Bande im Sommer 2017 ein Gasgemisch, um die Automaten in die Luft zu jagen. In der Nacht zum Donnerstag waren andere Täter am Werk.

Die Unbekannten zwängten die Dachluke über dem Foyer des Einkaufszentrums rund um den Merkur-Markt in der Münchner Bundesstraße in Liefering gegen 2.20 Uhr auf. Sie hatten sich eine Leiter mitgenommen, denn von der Luke bis zum Boden war das Foyer mehrere Meter hoch. Die Männer versuchten den Bankomaten anschließend an der Rückseite mit einem Winkelschleifer aufzuschneiden. Durch Funkenflug vom Winkelschneider wurde aber der Brandmelder, der sich unmittelbar über dem Geldausgabeautomaten befand, ausgelöst.

Der Alarm ging bei der Berufsfeuerwehr ein. Die schickte sofort einen Mannschaftswagen los. Die Einbrecher bekamen es mit der Angst zu tun und flüchteten vom Tatort. Die Leiter und den Winkelschleifer ließen sie in der Eile zurück.

Als die Feuerwehr nach Minuten am Tatort eintraf, war die Bande bereits weg. "Man konnte anfangs keinen Schaden erkennen. Als wir die Leiter zur Dachluke sahen, war dann alles klar", so Feuerwehr-Chef Ortler.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung