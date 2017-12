Bauernhoftiere heilen Kinder

Die Therapeuten heißen "Lilly", "Luna", "Bimbolie" und "Flecky". Sie haben allesamt vier Beine und eine tierische Wirkung auf Kinder. Am Reiterhof in St. Johann unterstützen sie Pädagogin und Bäuerin Conny Rohrmoser (37) bei der Arbeit - mit viel Erfolg. Denn: Die tiergestützte Intervention schafft oft, was zuerst unmöglich scheint. "Zu mir kommen nicht nur Kinder mit Behinderung. Es sind welche dabei, die trauern, oder gemobbt werden. Zwei Freundinnen kommen regelmäßig zu uns, eine hatte einen Gehirntumor, die andere Diabetes. Oft muss man den Kleinen wieder zeigen, dass das Leben schön sein kann", schildert Rohrmoser. Sie hat Dutzende Geschichten auf Lager, die beschreiben, wie sehr die vorurteilsfreie Zeit mit den Tieren helfen kann. "Ich habe das schön öfter erzählt, aber es ist einfach so treffend: Ein Bub kam zu uns, komplett überdreht. Dann hat er sich auf unser Schwein ,Luna’ gelegt, schlief fast ein, weil er sich auf der Stelle beruhigte", erzählt die gelernte Kindergartenpädagogin und eben auch Biobäuerin. Solche kleinen "Wunder" bleiben im Gedächtnis und machen die Arbeit von Conny Rohrmoser zu einer wunderbaren Aufgabe.

Die Kinder, die von den Tieren "therapiert" werden, kommen hauptsächlich aus dem Pongau, der Bedarf ist offenbar groß. "Leider ist es oft so, dass zu Krankheit und Problemen auch noch finanzielle Sorgen dazu kommen. Ich habe dann versucht, zu vermitteln, wie man an Spendengelder oder Unterstützung kommt. Aber ganz ehrlich: Die Menschen haben sich oft als Bittsteller gefühlt und das hat mich gestört", beschreibt die zweifache Mutter, wie ihr die Idee zu einem Verein gekommen ist. Der heißt "Kinderglück am Reiterhof", hat mit Maria Kreer eine engagierte Obfrau, lukriert Spenden und gibt sie unbürokratisch an Familien weiter, damit jedes Kind in den Genuss der tierischen Therapie kommen kann.

Benefizkonzert am 23. Dezember

"Für das erste Benefizkonzert steht auch schon ein Termin fest: Am 23. Dezember im ,Platzl" in St. Johann. Die Gruppe ,Take-3’ spielt zugunsten des Vereins ab 20 Uhr auf", freut sich Rohrmoser. Und wer einfach so helfen will: Spendenkonto AT49 3505 7000 0022 0111, Verein Kinderglück am Reiterhof.

Melanie Hutter, Kronen Zeitung