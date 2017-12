"Beim Gehalt für Ortschefs ist Luft nach oben!"

"Beim Gehalt für die Ortschefs ist noch Luft nach oben", gibt LH Thomas Stelzer zu. An der Nulllohnrunde im kommenden Jahr hält er aber fest. Es sei nicht nachvollziehbar, in Gemeinden die Einhebung von Kindergartengebühren einzuführen, den Bürgermeistern aber mehr Gehalt zuzusagen.



Stelzer plant völlig neues System

Mit dem Unmut der Gemeinde-Oberhäupter hat Stelzer deshalb gerechnet - auch aus den eigenen Reihen. Zuletzt kritisierte Gemeindebund-Präsident und ÖVP-Landtagsabgeordneter Johann Hingsamer das Ausbleiben der Gehaltserhöhung - wir berichteten. Stelzer hat sich für 2018 die Ausarbeitung eines völlig neuen Systems vorgenommen. "Bei der Anpassung der Gehälter wird es einen Bundesländervergleich geben. Wir werden uns aber auch die Relationen in den Gemeinden anschauen. Oft verdienen Beamte mehr als der Bürgermeister", sagt Stelzer.



Nur noch eine Bezeichnung und Entlohnung

Ebenfalls geplant ist die Abschaffung von Haupt- und Nebenberufsbürgermeistern. Stattdessen soll es nur noch eine Bezeichnung und Entlohnung geben. Auch die Staffelung der Gehälter nach Größe der Gemeinde könnte neu geordnet werden. Ob die ÖVP-Reformpläne auch Zustimmung von Regierungspartner FPÖ erhalten werden, ist noch offen. Mit vielen Punkten hatten die Freiheitlichen zuletzt wenig Freude.

Mario Zeko, Kronen Zeitung