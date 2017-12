"Halb Maschine, halb Mensch"

"Krone": Herr Shivanand, Sie waren zuletzt für ein paar Tage in Oberösterreich...

Ishan Shivanand: Seit ich 18 war, unterrichte ich. Seit zehn Jahren bin ich ein reisender Mönch. Zuletzt war ich vier Monate in Amerika, habe mit Google, Facebook und Uber gearbeitet.



"Krone": Was ist Ihr Rezept gegen die schnelllebige Welt voller Hektik und Stress?

Shivanand: Meditation! Sie ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. In einer Welt, in der wir halb Maschine und halb Mensch sind, ist es wichtig, geerdet zu sein, sich selbst zu verstehen und inneren Frieden zu finden.



"Krone": Die Digitalisierung hat alle im Griff. Sie registrieren seit einigen Jahren ein Umdenken bei den Unternehmen in Richtung zur Achtsamkeit. Warum ist das so?

Shivanand: Unternehmen sind erfolgreicher, wenn zu ihrem Leitbild ein Lebensstil mit Gesundheit und Glück gehört. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, nachhaltig zu leben.

"Krone": Meditation, nachhaltiges Leben - ist das in einer Welt, in der Plattformen wie YouTube die Menschen beeinflussen, nicht zu viel durch die rosa Brille gedacht?

Shivanand: Das, was auf Youtube am meisten geschaut wird, sind Videos mit Katzen. Da merkt man, dass wir alle Entspannung brauchen.



"Krone": Warum sollen Firmen auf Ihre Mitarbeiter achten?

Shivanand: Weil nur ein gesunder Geist gesunde Produkte kreieren kann.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung