Frau rettet sich mit Fußtritt vor Vergewaltigung

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Samstagabend eine 58-Jährige in Graz nur knapp einer Vergewaltigung entgangen. Ein Radfahrer stieß das Opfer von hinten nieder, fixierte die Frau an den Armen und wollte sich an ihr vergehen. Als er bereits dabei war, sich auszuziehen, nutzte sie einen Moment der Unaufmerksamkeit und ergriff nach einem Tritt in seinen Genitalbereich die Flucht.