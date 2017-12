„Spendensammler“ stahlen Geld und Schmuck!

Die Hilfsbereitschaft für Menschen in Not ist bekanntlich in unserem Bundesland sehr groß. Doch ihr Herz für Arme musste nun eine betagte Linzerin teuer bezahlen, im wahrsten Sinne des Wortes: Denn das Duo kam mit einer blauen Mappe - um so ihrer Tätigkeit einen seriösen Anstrich zu geben - in die Wohnung der 91-Jährigen und bat dort in einem sehr schlechten Deutsch um Geld für Notleidende.



Gaunerin lenkte Opfer ab

Die Frau verwickelte das Opfer in ein Gespräch, lenkte es ab. Das nutzte der Komplize, schlich sich ins Schlafzimmer, wo er aus einem Schrank Geld und Schmuck um mehrere tausend Euro stahl. Dann machten sich die beiden aus dem Staub. Später entdeckte die Tochter der Linzerin den dreisten Coup und rief die Polizei.



Polizei warnt

Diese warnt eindringlich vor solchen Trickgaunern. "Man sollte ein gesundes Misstrauen haben. Während sich die Opfer in die Spendenliste eintragen und dadurch abgelenkt sind, werden sie von Komplizen bestohlen. Oder die Opfer werden durch Umarmungen abgelenkt und währenddessen bestohlen", warnt Adolf Wöss, Leiter der Präventionsabteilung der Polizeidirektion Linz.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung