Steirer läuft 122 Kilometer mit Friedenslicht

Der 31-jährige Haberl ist seit 19 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wald am Schoberpass, engagiert sich bei der Bergrettung Mautern und kann laufend extreme Distanzen zurücklegen. Alleine in diesem Jahr hat er bereits sieben Rennen mit mehr als 100 Kilometern Länge geschafft.

Das achte Rennen bestreitet er ganz ohne Gegner, dafür mit einer schönen weihnachtlichen Symbolkraft. Haberl holt morgen Früh das Friedenslicht beim ORF-Zentrum in Graz ab und läuft dann mit einer gasbetriebenen Fackel entlang der Mur bis nach Niklasdorf, wo es an die erste Feuerwehr übergeben wird. Danach geht es Schlag auf Schlag, insgesamt zwölf Feuerwehren besucht Haberl. Nur jene in Kaisersberg, St. Stefan und Kraubath werden von anderen Läufern abgedeckt. Der Zieleinlauf ist daheim in Wald.

Während des Tages werden auch Spenden gesammelt. Unterstützt wird das Downsyndrom-Zentrum in Leoben-Hinterberg.