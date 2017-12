Must-Haves für eine unvergessliche Silvesterparty

Weihnachten ist überstanden, der größte Stress vorbei und die Familienfeste wurden auch überlebt. Nun ist es an der Zeit zu entspannen und an Silvester wieder einmal richtig schön zu feiern. Wem die Clubs an diesem Partytag aller Partytage zu voll sind, für den hat City4U nützliche Gadgets, die jede Silvesternacht zu Hause ebenfalls unvergesslich macht.