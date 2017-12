Wiener untersützt Menschen bei Ideenverwirklichung

#Nicht die Welt verändern

Er habe nicht vor, ganz Wien oder die ganze Welt zu retten, meint er. "Ich wollte ganz einfach im Grätzel aktiv werden", sagt Windisch. Oft sind es die vermeintlich kleinen Dinge und Gesten, die zum Allgemeinwohl beitragen können. "Als ich die Ideenlandebahn vor einem halben Jahr eröffnet habe, habe ich sogenannte Aktionsaufrufe gestartet. Ich habe ein Plakat aufgehängt auf dem stand 'Grüßen wir uns wieder mehr'. Es wäre vermessen zu behaupten, dass alle dem Folge geleistet haben, aber ich habe versucht im Grätzel die Leute zu begrüßen um das Gefühl der Nachbarschaft zu unterstützen." Wenn Windisch eine Getränkedose am Gehsteig liegen sieht, hat er sich früher über die Ignoranz des Wegwerfenden geärgert. Dies hat er für sich so gelöst, dass er die Dose aufhebt wenn er eine Altstoffsammelstelle ums Eck weiß und sich freut, wenn sie dort zurückkommt, wo sie wieder verwendet werden kann. So konnte er für sich Ärger in Freude umwandeln, diese Sichtweise möchte er anderen vermitteln.

#Ein Ort zum Austauschen

Bis jetzt konnte in der Ideenlandebahn schon ein sehr erfolgreicher Jazzabend veranstaltet werden, ebenso Diskussions- und Filmabende. "Es soll ein Hort und Nährboden sein, wo Leute unkompliziert zusammenkommen und evaluieren. Wenn von zehn Ideen eine umgesetzt wird, dann bin ich schon zufrieden", betont Windisch. Es mache ihm ganz einfach große Freude, wenn vermeintlich einfache und logische Dinge endlich wirklich passieren würden. Auf die Frage, was denn seiner Meinung nach die beste Idee der Menschheit bisher war, antwortet Windisch: "Mein erster Gedanke ging Richtung Technik und als begeisteter Smartphone-Nutzer fasziniert mich, was dieses kleine Ding alles kann. Das war sicher eine grandiose technische Erfindung, natürlich aufbauend auf den vorigen, wie der des Telefons."

#Feste feiern

Wer Interesse hat, eine eigene Idee zu verwirklichen, den heißt Rudi Windisch herzlich willkommen. Ab Februar ist er jeden Dienstag und Mittwoch in der Ideenlandebahn anzutreffen. Jeder kann einfach vorbeikommen oder ihn auch erst einmal per Mail (office.ideenlandebahn@gmail.com) kontaktieren. Eine Facebook-Seite betreibe Windisch mit Absicht nicht, da er keine Lust habe, sich mit destruktiven Kommentaren auseinanderzusetzen. Denn auch die beste Idee ist in der Anonymität des Internets Freiwild. Eine weitere "Erfindung", die er für die beste hält, fällt Windisch zum Abschluss noch ein: "Das gemeinsame Feste feiern. Sozusagen die gemeinsame Anstrengung, um sich nachher gemeinsam zu freuen." Genau das will er auch mit der Ideenlandebahn erreichen.

Dezember 2017

Was meint ihr dazu? Postet uns in den Kommentaren oder schreibt uns mit Hashtag #City4U auf Facebook, Twitter oder Instagram!