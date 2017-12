Flammeninferno in Bleiburger Innenstadt

Mitten in der Bleiburger Innenstadt geriet am Donnerstagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Dachstuhl eines Nebengebäudes in Vollbrand. Für die Stadtfeuerwehr wurde sogar Alarmstufe 2 ausgelöst. Insgesamt rückten sechs Feuerwehren mit insgesamt 78 Mann und 13 Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Den Blauröcken gelang es relativ rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Das Gebäude befindet sich in der Kumeschgasse unweit des Bezirksgerichtes.