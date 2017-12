Caps verlieren gegen den HCI, VSV besiegt Dornbirn

Die Vienna Capitals haben es am Mittwoch verabsäumt, ihren Vorsprung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auszubauen. Der Tabellenführer kassierte mit einem 1:3 zu Hause gegen den HC Innsbruck die zweite Niederlage in Folge. Die Capitals liegen damit weiterhin elf Zähler vor dem ersten Verfolger Black Wings Linz. Der VSV verbesserte sich mit einem 2:1 gegen Dornbirn auf Rang zehn.