Wiener launcht Schnäppchen-Portal für Frauen

"Frauen sind bekanntermaßen absolute Schnäppchenjägerinnen und vor allem im Online-Shopping ganz vorne mit dabei. Wir möchten die Suche nach tollen Angeboten erleichtern und mit sparhamsterin.at eine Plattform bieten, die aktuelle Beauty- und Fashion-Deals filtert und zur Verfügung stellt. So spart man nicht nur am Produkt, sondern vor allem an wertvoller Zeit", erklärt Inhaber Christoph Prinzinger.

Gemeinsam mit seinem Team begibt sich der Wiener dafür mehrmals täglich auf die Suche nach neuen Rabatt-Aktionen, die Website wird nahezu stündlich aktualisiert.