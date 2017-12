Am Heiligen Abend machen STW-Busse früher Pause

Am Heiligen Abend werden die Stadtwerke-Busse ausnahmsweise etwas früher ihren Betrieb einstellen. Die letzten Abfahrtszeiten der einzelnen Linien ab dem Heiligengeistplatz bewegen sich am kommenden Sonntag zwischen 18.10 und 19.37 Uhr (wie es am Sonntag-Fahrplan angeben ist). Die Linie "FH Kärnten" wird nicht bedient.

Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan, der für Feiertage vorgesehen ist. Mehr Infos dazu gibt's hier.

Zu Silvester (31. Dezember) wird der Sonntag-Fahrplan angewendet. Die Busse sind aber ausnahmsweise bis 0.45 Uhr unterwegs wie an Freitagen und Samstagen.