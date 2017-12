Hennessey Velociraptor 6x6: Monster mit Macht

Ein Velociraptor ist schnell und böse. Das wissen wir seit Jurassic Park. Was wir bisher nicht wussten ist, dass er sechs Räder hat - und alle sind angetrieben. Jedenfalls gilt das für den "DinSUVsaurier" von Hennessey, der nun in der Schmiede für alles Schnelle, Arge und Teure gebaut wird. Gut 600 PS und ein Berg an Drehmoment inklusive.