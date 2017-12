Nach Prozess: Cobra verhaftete IS-Sympathisanten

Der Klagenfurter mit bosnischen Wurzeln hatte im Internet gewaltverherrlichende Videos des IS geteilt. Dass er nicht sofort nach seiner Verurteilung festgenommen wurde, scheint aus heutiger Sicht unverständlich. Laut Landesgericht Klagenfurt habe der 23-Jährige keine ausreichenden sozialen Bindungen in Österreich, der zuständige Richter Michael Schoffnegger habe dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Verhaftung deshalb zugestimmt.

Das Einsatzkommando "Cobra" verhaftete den HTL-Absolventen am Mittwoch auf offener Straße.