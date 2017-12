Tourismus auf Überholspur: Drei Millionen Gäste!

Nicht nur die Kärnten Werbung sprüht vor Innovationskraft, wenn's darum geht, neue Produkte zu entwickeln. Auch viele Betriebe geben Vollgas. "Mit Qualität und guten Produkten ist man immer erfolgreich", erklärt für Gerhild Hartweger vom Landgut Moserhof.

Ein Erfolgsrezept, an das auch Hotelier Peter Eder vom Vier-Sterne-Haus Regitnig am Weißensee glaubt: "Wer in Kärnten fleißig ist, der hat seinen Betrieb immer gut belegt, denn wir haben in Kärnten einfach die perfekten Voraussetzungen für Tourismus."

Verständlich, dass immer mehr Beherbergungsbetriebe investieren. Im Bundesländervergleich hat sich Kärnten bei den Investitionen hinter Tirol und Salzburg auf Platz drei katapultiert. "Noch vor Jahren lagen wir auf dem vorletzten Platz", sagt Tourismusreferent Christian Benger: "Wir haben einen Boom ausgelöst, darauf bin ich stolz."

In den 108 Millionen Euro, die 2017 in 214 Qualitätsverbesserungs-Maßnahmen investiert wurden, stecken 65 Millionen Euro Förderungen der Hotel- und Tourismusbank (ÖHT). "Die große Herausforderung wird die Digitalisierung sein. Da ist Kärnten vorne mit dabei, etwa mit digitalen Sprachassistenen, die in den Hotels um den Wörthersee Einzug halten", meint ÖHT-Chef Wolfgang Kleemann.

Hannes Wallner, Kärntner Krone