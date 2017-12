WM 2018: Mehr als 2,3 Millionen Kartenanfragen!

Für die Fußball-WM 2018 sind in der zweiten Verkaufsphase bisher mehr als 2,3 Millionen Ticket-Anfragen eingegangen. Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, ist die Nachfrage aus dem Gastgeberland Russland am größten, gefolgt von Argentinien, Mexiko, Peru, Brasilien, Kolumbien, den USA, Spanien, Deutschland, Ägypten und China.