Sterling-Attacke: 16 Wochen Haft für 29-Jährigen!

Der Angreifer von Sterling war bereits aktenkundig. Der 29-Jährige hat es bisher auf 25 Verurteilungen wegen 37 Vergehen gebracht, darunter auch Gewalt in Zusammenhang mit Fußball. Vor Gericht entschuldigte sich der Hooligan nun für seine Attacke auf Sterling, der trotzdem mit zwei Toren Matchwinner gegen Tottenham war. Er "habe nicht gedacht, dass so ein Verhalten heutzutage in diesem Land möglich" wäre, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des 23-jährigen Profis, die vor Gericht verlesen wurde. Sterling geht es mittlerweile physisch und psychisch besser (Bild unten).