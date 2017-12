25. Dezember: Geschenksets von Sisi & Joe

"Sisi and Joe". Erste rein österreichische "natrue" und "vegan" zertifizierte Hautpflegemarke bei dm. Hat man mit der "Edition Edelweiss" eine wirkungsvolle Antwort für Anti-Aging oder Better Aging gefunden, so spricht man mit dem neuesten Label "Sisi and Joe" - eine kreative, frische Interpretation der außergewöhnlichen Beziehung des Habsburger-Kaiserpaars Elisabeth und Franz Joseph - besonders jüngere Zielgruppen an und will diese von der Wirkung des Edelweiss und der natürlichen Hautprävention überzeugen.

Nur die besten natürlichen Inhaltsstoffe sind in den "Sisi and Joe" Pflege-Produkten zu einer wahren Liebeserklärung an die Haut zusammengeführt. Das Edelweiss aus biologischem Anbau mit seinen mehr als 40 Wirkstoffen, Aloe Vera, Aprikosenkernöl, Holunder, Traubenkerne, die Zaubernuss und viele weitere natürliche Wirkstoffe reinigen, pflegen, glätten und schützen die Haut. Nach neuesten Erkenntnissen hat das Edelweiss aus biologischem Anbau mehr als 40 unterschiedliche Wirkstoffe, die eine hohe antibakterielle, antiseptische und antioxidative Wirkung haben.

Der größte Feind unserer Haut sind freie Radikale. Sie sind, neben zu viel Sonne, für die vorzeitige Hautalterung hauptverantwortlich. Durch die Kraft des Edelweiss werden diese gebunden und drastisch reduziert. Dazu kommt, dass die Tannine des Edelweiss die Haut intensiv schützen, die Gerbstoffe die Haut straffen und die zahlreichen Flavonoide die Brüchigkeit von Blutkapillaren verhindern und die Gefäße vor der Bildung von sogenannten Besenreisern und Couperose schützen. Hut ab vor dieser Wunderpflanze

100% natürlich, 100% vegan, 100% ohne Tierversuche und das alles made in Austria.

"Sisi and Joe", die Hautpflegeserie für alle "Sisi’s" und "Joe’s" dieser wunderbaren Welt.

Die wohltuenden, vitalisierenden, schützenden und dabei animierend duftenden Gesichts- und Körperpflegeprodukte von "Sisi and Joe" werden den Bedürfnissen der Haut gerecht und fördern die natürlichen, körpereigenen Hautfunktionen.

Allergiegetestet, sicherheitsbewertet und für jeden Hauttyp geeignet.

