Naturnah mit Fernblick

"Der Gertrusk ist mein Hausberg", schwärmt der ehemalige Lehrer. Beim gemeinsamen eisigen Aufstieg, bei dem uns Enkel Thomas begleitet, erzählt Engelbert Gruber, dass er erst vor drei Jahren dem Gipfelkreuz hoch über dem Görtschitztal einen neuen Anstrich verpasst hat.

Noch mit 90 Jahren führt der langjährige Obmann und Tourenguide der Alpenvereins-Ortsgruppe Görtschitztal Freunde in seine geliebte Bergwelt. Jedoch am liebsten hinauf auf den 2044 Meter hohen Gertrusk. Er öffnet ihnen unterwegs die Augen und Ohren für die wunderschöne Berg- und Tierwelt. Selbst die kleinsten Trittsiegel der Wildtiere werden vom leidenschaftlichen Jäger entdeckt, während wir auf Tourenskiern von der Weißbergerhütte (1600 m) - die bequem mit dem Auto von Wieting aus erreichbar ist - über breite, flache Hänge aufsteigen. Die Tour führt über Almböden und vorbei am "Eisernen Kreuz" hinauf auf den Gipfel und belohnt mit Fernblick über Kärnten und darüber hinaus. Gruber: "Nirgendwo ist es so schön auf dieser Welt!"