Stillste Zeit macht viele traurig und aggressiv

"Nicht alle Menschen assoziieren das Weihnachtsfest mit etwas Positivem", sagt Universitätsdozent Professor Werner Schöny, Vorstandsvorsitzender von pro mente OÖ. So stiegen Suizide im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent an. 211 Oberösterreicher - 169 Männer und 42 Frauen - haben sich im Vorjahr das Leben genommen.



Einsamkeit plagt vorm Fest

"Die Gründe sind vielschichtig, gerade in der Weihnachtszeit ist aber Einsamkeit ein wesentliches Motiv - vor allem bei älteren Menschen. Aber auch Junge fühlen sich immer öfter allein und im Stich gelassen", so Schöny.

"Suizide fordern in Oberösterreich fast dreimal so viele Todesopfer wie der Straßenverkehr, die Anzahl der Versuche dürfte zehn- bis dreißigmal so hoch sein", ergänzt Regina Nening-Dougan vom psychosozialen Verein "EXIT-sozial".



Krisentelefon

Oft hilft es Betroffenen, wenn sie mit jemandem über ihre Probleme reden können. Dafür steht die "Krisenhilfe OÖ" (Telefon 0 732/21 77) rund um die Uhr zur Verfügung. Im Vorjahr suchten dort 23.338 Mitmenschen Hilfe, davon waren 1984 hoch bis latent suizidgefährdet.



Gelassenheit hilft

In anderen Fällen wiederum steigt zur Weihnachtszeit die Aggressivität, Familienfeiern eskalieren und zurück bleibt statt Harmonie ein Scherbenhaufen. Die Psychologin Silvana Brunner rät, die Erwartungen an perfekte Weihnachten zu relativieren und damit gelassener zu den Familienfeiern zu kommen - siehe untenstehendes Interview.