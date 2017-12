Zwei Bergbahnen-Mitarbeiter entdeckten Feuer.

Gerade noch rechtzeitig entdeckten Mitarbeiter der Bergbahnen am Dienstag gegen 21 Uhr, dass es von einem Balkon der Hochalm-Skihütte hinauf bis zum Dach brannte. Die Männer schlugen sofort Alarm. So konnten sich das 20-köpfige Personal-Team und die vier Gäste rasch in Sicherheit bringen.