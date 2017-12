Feine Kost aus „Genussomat“

Ursprünglich wollte Natalie Gschaider (45) schon im Juni ihren "Genussomat" an der Henndorfer Straße aufstellen. Eine unerwartet länger andauernde Baustelle kam allerdings dazwischen.

Seit wenigen Tagen ist der Automat aber nun in Betrieb. Die gebürtige Pongauerin und zwei Teilzeitmitarbeiter bereiten vieles selbst zu, die restlichen Produkte stammen ausschließlich von kleinen, familiär geführten Herstellern beziehungsweise Landwirten. Nach Geldeinwurf kann gewählt werden zwischen Wildwürste aus der Genussregion Pongauer Wild, mit Schafkäse gefüllte und bereits marinierte Hirtenkoteletts, Nudeln, Eiern, Chili con Carne und Rehragout, Marmelade, Chutneys oder Sauergemüse. Für die Sommermonate sind Grillspezialitäten angedacht.

"Mir war von Anfang an wichtig, meine Lieferanten persönlich zu kennen. Es soll eine Art ,Fairtrade’ in Österreich sein", erklärt die Feinschmeckerin das Konzept von "Gutes von Oma".

Die heimischen Leckerbissen sind rund um die Uhr verfügbar, perfekt also für all jene Feinspitze, die es nicht innerhalb der Öffnungszeiten in den Supermarkt schaffen oder dieser an Sonn- und Feiertagen geschlossen hat.

Sandra Aigner, Kronen Zeitung